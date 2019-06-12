В Пензе начала работу выставка книг о российской государственности Культура

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Тематическая экспозиция, включающая в себя юридические материалы, монографии и учебную литературу, открыта в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в День России и День города, 12 июня.

Фото: Liblermont.ru

Один из ее разделов раскрывает вехи российской государственности, начиная с династии Рюриковичей и заканчивая XX веком, второй — представляет Конституцию РФ как основной правовой документ страны, знакомит с символикой, законодательными актами и государственным устройством страны.

Еще две подборки посвящены материалам, касающимся основных прав человека, а также политических событий, предшествующих учреждению праздника.

Ознакомиться с экспозицией можно до 16 июня, сообщается на сайте библиотеки.