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В Пензе начала работу выставка книг о российской государственности

16:57 | 12.06.2019 | Культура

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Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Тематическая экспозиция, включающая в себя юридические материалы, монографии и учебную литературу, открыта в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в День России и День города, 12 июня.

В Пензе начала работу выставка книг о российской государственности

Фото: Liblermont.ru

Один из ее разделов раскрывает вехи российской государственности, начиная с династии Рюриковичей и заканчивая XX веком, второй — представляет Конституцию РФ как основной правовой документ страны, знакомит с символикой, законодательными актами и государственным устройством страны.

Еще две подборки посвящены материалам, касающимся основных прав человека, а также политических событий, предшествующих учреждению праздника.

Ознакомиться с экспозицией можно до 16 июня, сообщается на сайте библиотеки.

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