В Пензе пройдет слет руководителей библиотек, названных в честь Михаила Лермонтова Культура

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Слет руководителей библиотек, названных в честь Михаила Лермонтова, пройдет в Пензе в предстоящую пятницу, 5 июля.

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Мероприятие, получившее название «Под лермонтовской звездой», состоится на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

В числе почетных гостей ожидаются директор государственной публичной исторической библиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев и директор департамента государственных и приоритетных проектов российской государственной библиотеки Евгения Гусева.

Программой мероприятия предусмотрен доклад «Именные библиотеки и их будущее», а также другие.

Во второй половине дня будет организован круглый стол «Методическая служба региональных библиотек в современных условиях». В качестве модератора выступит заведующий научно-методическим отделом библиотековедения российской национальной библиотеки, вице-президент петербургского библиотечного общества Сергей Басов.

Также запланирована молодежная секция «Библиотека 3.0: в партнерстве с пользователем». Ожидается, что своим видением организации работы поделятся молодые специалисты из Воронежа, Ульяновска и муниципальных библиотек Пензенской области.

В рамках культурной программы участников слета ждет встреча с ведущим научным сотрудником отдела по развитию и связям с общественностью Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктором Леонидовым, который представит лекцию-концерт.

6 июля гости региона посетят всероссийский лермонтовский праздник в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе.