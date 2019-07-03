Пенза получит около 8 млн. рублей на поддержку деятельности ТЮЗа Культура

Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Субсидия в размере 7,8 млн. рублей будет предоставлена бюджету Пензы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра юного зрителя, являющегося муниципальным бюджетным учреждением. Об этом говорится в постановлении регионального правительства, текст которого обнародован в среду, 3 июля.

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В нем уточняется, что 7,2 млн. рублей составят средства федерального бюджета, 626,1 тыс. рублей — областного.

Денежные средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии бюджету Пензенской области из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров от 1 февраля 2019 года.