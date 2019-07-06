Ретропоезд доставил гостей лермонтовского праздника из Пензы до станции Белинская Культура

Пенза, 6 июля 2019. PenzaNews. Ретропоезд доставил гостей ежегодного всероссийского праздника поэзии, посвященного Михаилу Лермонтову, из Пензы до железнодорожной станции Белинская в городе Каменке.

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Перед отправкой состава во главе с легендарным паровозом «Лебедянка» на вокзале Пенза-I начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Рашид Сайбаталов отметил важность открытия нового туристического маршрута.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев сообщил, что планируется обсудить использование ретропоезда по выходным дням.

«Пензенцы, думаю, по достоинству оценят возможности нового туристического маршрута», — цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.

Для «Лермонтовского экспресса» были подготовлены комфортабельные пассажирские вагоны с мягкими креслами, в каждом — по 67 посадочных мест. Начальник станции, локомотивная бригада и проводники были одеты в форменную одежду Наркомата путей сообщения СССР 1943 года.

На станции Белинская пассажиры пересели в автобусы, которые доставили их до государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

Обратно ретропоезд отправится в 17.00 и прибудет в Пензу в 19.00.