В Пензе открыта выставка, посвященная писателю Михаилу Загоскину Культура

Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. Выставка «Михаил Загоскин: знакомый незнакомец», посвященная 230-летию со дня рождения писателя и драматурга, открыта в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

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В экспозицию вошли как дореволюционные издания, так и книги советских лет. На выставке экспонируется собрание сочинений Михаила Загоскина 1901 года выпуска, сборники и отдельные произведения, напечатанные в разное время.

На выставке представлен роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», впервые вышедший в свет в 1829 году, который является наиболее известным в творчестве Михаила Загоскина. Книга выдержала восемь прижизненных изданий и была переведен на шесть европейских языков.

Читателям также предоставлена возможность увидеть книги на русском и английском языках из библиотеки семьи Загоскиных с рукописными пометками владельцев.

Посетители библиотеки могут ознакомиться с воспоминаниями Сергея Загоскина об отце, опубликованными в 1900 году в журнале «Исторический вестник». Кроме того, представление о личности известного уроженца Рамзая дают рассказы о нем его первого биографа Сергея Аксакова, напечатанные в третьем томе собрания сочинений ученого в 1902 году.

Новейшим исследованием жизни и творчества писателя на выставке стала работа ученого секретаря библиотеки Дмитрия Мурашова, вышедшая в свет в 2019 году, сообщается на сайте учреждения культуры.