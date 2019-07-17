EN
22:35:18 Среда, 17 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском колледже размещена выставка из коллекции картинной галереи

17:23 | 17.07.2019 | Культура

Печать

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Выставка работ из собрания пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого смонтирована в пензенском архитектурно-строительном колледже в рамках нового выставочного проекта «От классики к современности» в среду, 17 июля.

В пензенском колледже размещена выставка из коллекции картинной галереи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В экспозицию вошли разные по технике исполнения, времени и стилю произведения таких художников, как Игорь Вавилин, Михаил Валукин, Андрей и Елена Вилковы, Алексей Каменев, Владимир Ракчеев, Анна Сливкова.

Как сообщается на сайте учреждения культуры, демонстрация работ известных мастеров и молодых современных творцов в одной экспозиции призвана подчеркнуть преемственность традиций и высокий уровень пензенской художественной школы.

Цель выставочного проекта «От классики к современности» заключается в том, чтобы передать студентам колледжа вдохновение и материал для размышления и творчества.

Загрузка...
Читайте также
В Кижеватово почтили память защитника Брестской крепости В Пензенской области с начала года выявлено почти 4 тыс. случаев болезней кровообращения
В Пензенской области за полгода зарегистрировано более 3 тыс. 300 ИП Пенза и Каменский район признаны лидерами по эффективности местного самоуправления
В Заречном распределят субсидии субъектам социального предпринимательства В Пензе завершилась вторая смена лагеря «Гвардеец-2»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама