В пензенском колледже размещена выставка из коллекции картинной галереи Культура

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Выставка работ из собрания пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого смонтирована в пензенском архитектурно-строительном колледже в рамках нового выставочного проекта «От классики к современности» в среду, 17 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В экспозицию вошли разные по технике исполнения, времени и стилю произведения таких художников, как Игорь Вавилин, Михаил Валукин, Андрей и Елена Вилковы, Алексей Каменев, Владимир Ракчеев, Анна Сливкова.

Как сообщается на сайте учреждения культуры, демонстрация работ известных мастеров и молодых современных творцов в одной экспозиции призвана подчеркнуть преемственность традиций и высокий уровень пензенской художественной школы.

Цель выставочного проекта «От классики к современности» заключается в том, чтобы передать студентам колледжа вдохновение и материал для размышления и творчества.