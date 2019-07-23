Пензенские библиотекари поделились книгами с иркутскими коллегами
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Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Коллектив пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова откликнулся на призыв коллег из иркутской универсальной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского о помощи учреждениям культуры, пострадавшим от паводка.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Сотрудники приняли решение отправить издания в библиотеку села Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области, которая утратила весь книжный фонд.
Для этого из обменно-резервного фонда пензенской библиотеки выделены полные собрания сочинений Александра Куприна, Федора Достоевского и Ивана Бунина.
Кроме того, в посылки включены труды пензенских авторов, в том числе Геннадия Горланова и Виктора Агапова.
Также в Иркутскую область отправлены детективы, исторические, энциклопедические и детские издания из личных коллекций сотрудников, сообщается на сайте пензенского учреждения культуры.