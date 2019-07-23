EN
03:43:58 Среда, 24 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские библиотекари поделились книгами с иркутскими коллегами

16:40 | 23.07.2019 | Культура

Печать

Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Коллектив пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова откликнулся на призыв коллег из иркутской универсальной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского о помощи учреждениям культуры, пострадавшим от паводка.

Пензенские библиотекари поделились книгами с иркутскими коллегами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сотрудники приняли решение отправить издания в библиотеку села Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области, которая утратила весь книжный фонд.

Для этого из обменно-резервного фонда пензенской библиотеки выделены полные собрания сочинений Александра Куприна, Федора Достоевского и Ивана Бунина.

Кроме того, в посылки включены труды пензенских авторов, в том числе Геннадия Горланова и Виктора Агапова.

Также в Иркутскую область отправлены детективы, исторические, энциклопедические и детские издания из личных коллекций сотрудников, сообщается на сайте пензенского учреждения культуры.

Загрузка...
Читайте также
«Интерфакс-Поволжье» получит 495 тыс. рублей за публикацию информации о Пензенской области Размещение на сайте Ria.ru 27 материалов о Пензенской области обойдется в 500 тыс. рублей
В Пензенской области за полгода зарегистрировано около 30 случаев бешенства животных В Пензе руководителя «Колизея» заподозрили в сокрытии 2,5 млн. рублей
Объявлен аукцион на строительство корпуса детсада на улице Депутатской в Пензе В ДТП под Пензой пострадали семь человек
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама