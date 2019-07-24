Пензенская библиотека получила в дар от автора исследование о фольклоре села Кижеватово Культура

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Валентина Алемайкина подарила пензенской областной библиотеке свое авторское исследование «Материалы по языку и фольклору села Кижеватово Пензенской области» в трех частях.

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В данной работе жительница села использовала подлинные документы пензенского госархива, краеведческого музея и российской национальной библиотеки. Также материалом стала живая народная речь в той разновидности, которая постепенно утрачивается.

В результате получились поэтические и исторические миниатюры, повествования о реалиях быта.

Помощь в сборе информации автору оказали жители Кижеватово, Степановки, Сосновки, Чемодановки и Заречного.

Как сообщается на сайте библиотеки, книги предназначены для филологов и всех, кому интересна история и фольклор Пензенской области.