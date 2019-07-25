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В Пензе начала работу выставка «Золотой век русского оружия и русской воинской славы»

08:55 | 25.07.2019 | Культура

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Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Книжная выставка «Золотой век русского оружия и русской воинской славы» начала свою работу в региональном центре доступа к ресурсам президентской библиотеки, который функционирует на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

В Пензе начала работу выставка «Золотой век русского оружия и русской воинской славы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она посвящена победам русского оружия на суше и на море — в Полтавском сражении и у мыса Гангут, а также подвигу войск под командованием Александра Суворова в Швейцарском походе через Альпы.

На выставке представлены источники из фонда областной библиотеки.

Экспозиция демонстрирует научные и популярные книги, а также материалы периодической печати. Это статьи из журналов «Родина», «Военно-исторический журнал», «Вопросы истории» и «Свободная мысль».

Особый интерес представляет издание «Александр Васильевич Суворов: жизнь и деятельность полководца в изображениях», которое хранится в региональном центре редких документов и книжных памятников.

Книга была сдана в печать накануне Дня Победы — в апреле 1945 года, а вышла в 1946-м. Она содержит портреты, карты, схемы, рисунки, гравюры, знаменитую инструкцию уставного типа «Наука побеждать» и изречения Александра Суворова, ставшие крылатыми выражениями, сообщается на сайте областной библиотеки.

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