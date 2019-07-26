Определена основная программа пензенского фестиваля «Маскерадъ» Культура

Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Девять спектаклей включено в основную программу третьего международного театрального фестиваля «Маскерадъ», который пройдет в Пензе с 24 по 31 октября.

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Он будет посвящен творчеству уроженца Пензенской области Всеволода Мейерхольда. В связи с этим театры-участники покажут спектакли по пьесам, к которым он в разное время обращался как режиссер или как актер. При этом акцент сделан именно на те постановки, в которых развиты творческие идеи Всеволода Мейерхольда, уделено внимание поиску новых театральных форм, предприняты попытки изложения классических сюжетов средствами современного сценического языка.

Откроется фестивальная программа 24 октября на большой сцене спектаклем московского театра «Школа драматического искусства» по пьесе Николая Гоголя «Женитьба» в постановке режиссера Александра Огарева. Ульяновский драмтеатр имени И.А. Гончарова тоже привезет спектакль по Николаю Гоголю — это будет «Ревизор» в постановке Олега Липовецкого.

Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского представит комедию «Свадьба Кречинского», созданную саратовским режиссером и хореографом Алексеем Зыковым. Пермский театр «У Моста» покажет постановку художественного руководителя учреждения культуры Сергея Федотова по комедии Николая Эрдмана «Самоубийца».

В исполнении театра юного зрителя города Заречного будет сыграна драма Михаила Лермонтова «Маскарад», срежиссированная Натальей Кучишкиной. Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова представит на суд зрителей спектакль «Живой труп» по пьесе Льва Толстого в постановке Марины Глуховской.

Пензенский театр юного зрителя покажет драму Александра Островского «Гроза», поставленную художественным руководителем ТЮЗа Владимиром Карповым. Экспериментальная израильская антреприза «Новый театр» под руководством Ольги Исаковой привезет камерный спектакль «Медведь. Аллюзия на тему» по мотивам водевиля Антона Чехова.

Завершит фестиваль 31 октября спектакль московского театра на Юго-Западе «Чайка» по чеховской пьесе в постановке основателя и многолетнего руководителя учреждения Валерия Беляковича, который ушел из жизни в 2016 году.

Кроме того, в рамках «Маскерада» ожидается обширная дополнительная программа: кинопоказы фильмов, связанных с Всеволодом Мейерхольдом; лабораторные эскизы по другим пьесам, с которыми он работал; мастер-классы и творческие встречи, сообщается на сайте пензенского драмтеатра.