Умер пензенский актер и режиссер Анатолий Гуляев Культура

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Ветеран пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского, актер и режиссер-постановщик Анатолий Гуляев скончался на 85-м году жизни после тяжелой болезни в пятницу, 2 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения культуры.

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«Уход из жизни Анатолия Сергеевича Гуляева — это тяжелая потеря не только для пензенского театра, но и для всего российского театрального искусства, которому он преданно служил всю свою долгую жизнь. Коллектив пензенского драматического театра скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного», — отмечается в тексте.

Информация о месте и времени прощания станет известна позднее.

Гуляев Анатолий Сергеевич родился 15 апреля 1935 года.

В пензенский драматический театр пришел актером в 1960 году после окончания воронежской театральной студии. С первых же сезонов стал совмещать эту работу с режиссурой. В течение пяти лет работал ассистентом режиссера и режиссером-ассистентом в 10 спектаклях.

С 1965 года стал заниматься постановками самостоятельно. Многие из его спектаклей игрались по пять–шесть сезонов, собирая полные залы, и заняли в репертуаре пензенского театра значительное место.

Он выступал автором героико-романтических постановок, трагедий, психологических драм, комедий и спектаклей для детей и юношества. Неоднократно пробовал себя в качестве драматурга и инсценировщика. Всего за годы творческой деятельности Анатолий Гуляев поставил 80 спектаклей. Снялся в трех кинофильмах — «Бурса», «Странник», «Кому на Руси жить...»

Одновременно с работой в театре с 1974 по 1995 годы занимал должность ответственного секретаря пензенского отделения Всероссийского театрального общества.

С 1970 по 1990 годы руководил народным театром сельхозинститута.

17 лет преподавал историю театра на театральном отделении пензенского художественного училища.