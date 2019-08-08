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Объявлен конкурс «Пензенский сувенир»

09:23 | 08.08.2019 | Культура

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Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. Областной дом народного творчества объявил региональный конкурс среди предприятий, мастеров народных художественных промыслов и ремесленников «Пензенский сувенир».

Объявлен конкурс «Пензенский сувенир». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению, прием заявок на участие будет осуществляться по 31 августа. Каждый сможет представить не более двух работ.

Победителей планируется определить в нескольких номинациях: «Керамика, гончарство», «Изделия из лозы, бересты, дерева», «Художественная роспись», «Вышивка, в том числе золотое шитье, ткачество, батик» и «Художественное стекло, пуховязание, изделия из кожи, упаковка с пензенской тематикой».

В каждой номинации предусмотрено четыре призовых места: три определит жюри и одно будет присуждено по результатам народного голосования.

Победители и призеры получат дипломы и денежные поощрения в размере 50 тыс., 30 тыс., 20 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

Ожидается, что по итогам конкурса будет организована выставка работ.

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