Объявлен конкурс «Пензенский сувенир»

Согласно положению, прием заявок на участие будет осуществляться по 31 августа. Каждый сможет представить не более двух работ.
Победителей планируется определить в нескольких номинациях: «Керамика, гончарство», «Изделия из лозы, бересты, дерева», «Художественная роспись», «Вышивка, в том числе золотое шитье, ткачество, батик» и «Художественное стекло, пуховязание, изделия из кожи, упаковка с пензенской тематикой».
В каждой номинации предусмотрено четыре призовых места: три определит жюри и одно будет присуждено по результатам народного голосования.
Победители и призеры получат дипломы и денежные поощрения в размере 50 тыс., 30 тыс., 20 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.
Ожидается, что по итогам конкурса будет организована выставка работ.
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