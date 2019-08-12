В пензенских «Тарханах» открыта выставка, посвященная Лермонтову и Гоголю Культура

Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Выставка, посвященная 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова и 210-летию со дня рождения Николая Гоголя, открыта в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Экспозиция «Иные «герои нашего времени» подготовлена совместно с музеем-заповедником «Абрамцево», расположенным в Сергиевом Посаде.

Поводом для объединения усилий двух учреждений культуры стало событие, произошедшее в 1840 году. Тогда Михаил Лермонтов и Николай Гоголь встретились в Москве, в доме историка Михаила Погодина, который давал обед в честь именин последнего. На торжестве присутствовали и владельцы усадьбы «Абрамцево» Аксаковы.

Этот факт подсказал основную идею выставки — представить героев гоголевских произведений в изображении русских художников на фоне лермонтовской родовой усадьбы «Тарханы».

На выставке представлены иллюстрации Александра Агина, Петра Боклевского, Владимира Маковского, Дмитрия Митрохина, Дмитрия Кардовского, Константина Рудакова, а также творческого коллектива советских художников-графиков «Кукрыниксы».

Произведения охватывают период от середины XIX до середины ХХ века и отражают разные подходы к творчеству великого русского писателя. Например, для Петра Боклевского характерна карикатурность, для Александра Агина и Владимира Маковского — иллюстративность и повествовательность, для Дмитрия Митрохина — обобщенность и лаконичность.

Портретная галерея гоголевских героев дополнена предметами быта той эпохи из коллекции музея-заповедника «Тарханы». Работа выставки продлится до 29 сентября, сообщается на сайте учреждения культуры.