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В пензенской библиотеке составлен каталог, включающий в себя 1,5 тыс. изданий военных лет

12:22 | 14.08.2019 | Культура

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Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Сотрудники пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова составили каталог примерно из 1,5 тыс. изданий 1941–1945 годов, представленных в музее книги военных лет, который располагается в историческом корпусе учреждения.

В пензенской библиотеке составлен каталог, включающий в себя 1,5 тыс. изданий военных лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данный каталог получил название «Свидетели тревожных лет».

В него включена информация о периодических и краеведческих, академических и серийных изданиях, трудах по разным отраслям знаний, художественных произведениях советских и зарубежных авторов.

Как сообщается на сайте библиотеки, особое внимание заслуживают книги из коллекции уроженца Санкт-Петербурга, литературоведа, писателя и краеведа Александра Храбровицкого. На многих из них есть автографы авторов.

Планируется, что будет сверстано несколько экземпляров каталога, чтобы читатели могли ими воспользоваться для поиска интересующей литературы.

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