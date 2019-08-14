EN
19:42:55 Среда, 14 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Молодой художник представит в Пензе портреты педагогов головинщинского интерната

14:59 | 14.08.2019 | Культура

Печать

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Подготовка выставки портретов педагогов головинщинской школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам стала главной темой встречи директора пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилла Застрожного и молодого художника Максима Плотникова, состоявшейся в среду, 14 августа.

Молодой художник представит в Пензе портреты педагогов головинщинского интерната

Фото: Penza.gallery

Они наметили общую концепцию экспозиции и договорились, что ее открытие состоится в 20-х числах августа.

Как сообщила ИА «PenzaNews» ученый секретарь картинной галереи Ирина Дорошенко, выставка призвана привлечь внимание к труду сотрудников действующего в Каменском районе общеобразовательного учреждения, которые стремятся скорректировать нарушения развития детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечить их социальную адаптацию.

Планируется, что портреты на мольбертах будут размещены в одном из залов на первом этаже губернаторского дома.

Предположительно, в экспозицию войдет 10–12 работ.

Точная дата открытия выставки, которая будет действовать примерно в течение двух недель, пока не определена.

Загрузка...
Читайте также
Сергей Янюшкин из Пензы вошел в сборную России по регби на матч с Италией Телестудия колонии №1 признана лучшей среди пензенских исправительных учреждений
Тренер пензенской «Лагуны-УОР» доволен ходом подготовки к новому сезону В библиотеки Пензы поступила мебель для читальных залов под открытым небом
Жительницу Кузнецка будут судить за смерть знакомого, пытавшегося ее задушить Гоблин переведет фильмы для «Ростелекома»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама