Молодой художник представит в Пензе портреты педагогов головинщинского интерната Культура

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Подготовка выставки портретов педагогов головинщинской школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам стала главной темой встречи директора пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилла Застрожного и молодого художника Максима Плотникова, состоявшейся в среду, 14 августа.

Фото: Penza.gallery

Они наметили общую концепцию экспозиции и договорились, что ее открытие состоится в 20-х числах августа.

Как сообщила ИА «PenzaNews» ученый секретарь картинной галереи Ирина Дорошенко, выставка призвана привлечь внимание к труду сотрудников действующего в Каменском районе общеобразовательного учреждения, которые стремятся скорректировать нарушения развития детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечить их социальную адаптацию.

Планируется, что портреты на мольбертах будут размещены в одном из залов на первом этаже губернаторского дома.

Предположительно, в экспозицию войдет 10–12 работ.

Точная дата открытия выставки, которая будет действовать примерно в течение двух недель, пока не определена.