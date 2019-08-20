В Пензе стартовал прием заявок на фестиваль «Мои года — мое богатство»
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Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Центр русской хоровой и вокальной культуры города Пензы объявил о старте приема заявок на участие в фестивале самодеятельного творчества пожилых людей «Мои года — мое богатство».
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Это возможность выступить на большой сцене, а также получить рекомендации от профессионалов», — отметил главный режиссер центра Михаил Чепышев.
Мероприятие предусматривает конкурсную составляющую.
18 сентября со сцены киноконцертного зала «Октябрь» будут звучать стихи и проза в исполнение участников фестиваля. Возможна как презентация собственных произведений, так и чтение сочинений классиков.
25-го числа выступят вокалисты.
Победителей определит жюри. Лучшие номера будут показаны в ходе гала-концерта 2 октября.
Как сообщается на сайте центра русской хоровой и вокальной культуры, фестиваль «Мои года — мое богатство» пройдет в четвертый раз.