EN
01:29:07 Среда, 21 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе стартовал прием заявок на фестиваль «Мои года — мое богатство»

17:53 | 20.08.2019 | Культура

Печать

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Центр русской хоровой и вокальной культуры города Пензы объявил о старте приема заявок на участие в фестивале самодеятельного творчества пожилых людей «Мои года — мое богатство».

В Пензе стартовал прием заявок на фестиваль «Мои года — мое богатство». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это возможность выступить на большой сцене, а также получить рекомендации от профессионалов», — отметил главный режиссер центра Михаил Чепышев.

Мероприятие предусматривает конкурсную составляющую.

18 сентября со сцены киноконцертного зала «Октябрь» будут звучать стихи и проза в исполнение участников фестиваля. Возможна как презентация собственных произведений, так и чтение сочинений классиков.

25-го числа выступят вокалисты.

Победителей определит жюри. Лучшие номера будут показаны в ходе гала-концерта 2 октября.

Как сообщается на сайте центра русской хоровой и вокальной культуры, фестиваль «Мои года — мое богатство» пройдет в четвертый раз.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области пока не будут вводить штрафы за использование мангалов у водоемов В Пензе умер ветеран службы занятости населения Петр Лебедев
Заключено инвестсоглашение с «Лопатинским беконом» В Пензенской области выполнен план по лесовосстановлению
Максим Полянский принят в труппу пензенского драмтеатра Под Пензой четверо мужчин признались в краже 35 стоек дорожного ограждения
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама