В Пензе стартовал прием заявок на фестиваль «Мои года — мое богатство» Культура

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Центр русской хоровой и вокальной культуры города Пензы объявил о старте приема заявок на участие в фестивале самодеятельного творчества пожилых людей «Мои года — мое богатство».

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«Это возможность выступить на большой сцене, а также получить рекомендации от профессионалов», — отметил главный режиссер центра Михаил Чепышев.

Мероприятие предусматривает конкурсную составляющую.

18 сентября со сцены киноконцертного зала «Октябрь» будут звучать стихи и проза в исполнение участников фестиваля. Возможна как презентация собственных произведений, так и чтение сочинений классиков.

25-го числа выступят вокалисты.

Победителей определит жюри. Лучшие номера будут показаны в ходе гала-концерта 2 октября.

Как сообщается на сайте центра русской хоровой и вокальной культуры, фестиваль «Мои года — мое богатство» пройдет в четвертый раз.