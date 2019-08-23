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Пензенская библиотека заявила проект на соискание премии Минобороны

15:55 | 23.08.2019 | Культура

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Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова выдвинула межрегиональный культурно-просветительский проект «А мы из Пензы!» на соискание премии Минобороны России в сфере культуры и искусства.

Пензенская библиотека заявила проект на соискание премии Минобороны

Фото: Liblermont.ru

Его основой является выездная экспозиция музея книги военных лет на базе так называемого «библиомобиля». За время реализации проекта с представленными изданиями ознакомились более 1,1 тыс. человек из 17 населенных пунктов Пензенской области и двух — Саратовской области.

В 2020 году, когда будет отмечаться 75-летие Победы, планируется сделать более 15 выездов по Пензенской и граничащим с нею Саратовской и Тамбовской областям, сообщается на сайте библиотеки.

Премия Минобороны России в области культуры и искусства учреждена 21 ноября 2015 года.

В 2019 году прием работ продлится до 1 сентября. Затем в течение месяца они будут рассматриваться.

С 1 ноября по 1 декабря планируется подготовить предложения по присуждению премии. Конкурсная комиссия учтет социальную их значимость и вклад в популяризацию военно-патриотического воспитания граждан России.

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