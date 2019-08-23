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Владимир Рогожкин занял первое место на конкурсе литературного творчества инвалидов

17:04 | 23.08.2019 | Культура

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Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Владимир Рогожкин из Пензенской области занял первое место на всероссийском конкурсе литературного творчества инвалидов «Стихия Пегаса», состоявшемся в Оренбурге.

Владимир Рогожкин занял первое место на конкурсе литературного творчества инвалидов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель пензенской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Валерий Тимошкин, Владимир Рогожкин, представивший на суд жюри поэтическое произведение, удостоен диплома I степени в номинации «В слове «мы» — сто тысяч «я», в которой участвовали работы, посвященные взаимоотношениям между людьми, в том числе дружбе и любви.

Собеседник агентства уточнил, что автор является членом октябрьской районной организации пензенского подразделения ВОИ.

«Желаем ему дальнейших творческих успехов», — отметил Валерий Тимошкин.

Всероссийский конкурс литературного творчества инвалидов «Стихия Пегаса» впервые проведен с 20 марта по 23 августа 2019 года. Его инициаторами стали оренбургская областная организация Всероссийского общества инвалидов и центральное правление ВОИ.

К участию в творческом состязании допускались лица с ограниченными физическими возможностями в возрасте 18 лет и старше.

Их работы рассматривались в номинациях: «Не дай сломить себя ни людям, ни обстоятельствам», «В слове «мы» — сто тысяч «я» и «Памяти павших. Ради живых. Во имя правды».

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