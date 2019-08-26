Марта Серебрякова стала участницей телеигры «Поле чудес» Культура

Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Исполнительница народных песен, солистка учреждения культуры «Пензаконцерт» Марта Серебрякова приняла участие в телеигре «Поле чудес».

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Поддержать ее в студию «Первого канала» пришли сестра Пелагея и давняя почитательница таланта пензенской артистки Людмила Антипина. Пользуясь случаем, они сфотографировались на память с ведущим Леонидом Якубовичем.

Как сообщает пресс-служба «Пензаконцерта», во время съемок Марта Серебрякова порадовала зрителей исполнением песен.

Программа с ее участием выйдет в эфир в пятницу, 27 сентября.

Кроме того, поклонники творчества Марты Серебряковой смогут вновь увидеть ее в выпуске «Поля чудес» 18 октября. Вместе с московским гармонистом-виртуозом Святославом Шершуковым и шоу-балетом «Фестиваль» исполнительница откроет программу музыкальным номером.