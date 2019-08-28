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В Никольске 6–13 сентября пройдет симпозиум «Хрустальное сердце России»

13:30 | 28.08.2019 | Культура

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Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Международный симпозиум по стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России» пройдет в городе Никольске Пензенской области с 6 по 13 сентября.

В Никольске 6–13 сентября пройдет симпозиум «Хрустальное сердце России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В 2019 году мероприятие будет посвящено 255-летию стекольного производства в Никольске и теме городской навигации.

Ожидается, что в нем примут участие мастера из России, Нидерландов и Китая.

Стартовым событием симпозиума станет круглый стол в бизнес-инкубаторе — бывшем доме Бахметьевых-Оболенских — по вопросам сохранения и приумножения традиций художественного стеклоделия в России.

В ходе основной программы участникам будет предложено реализовать собственные творческие проекты на местных стекольных предприятиях. Там же будут проведены мастер-классы, посвященные различным технологиям художественной обработки стекла.

В заключительный день состоится открытие арт-объектов, которые будут представлять собой элементы городской навигации по Никольску.

Также запланированы концерт и выставка-ярмарка, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

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