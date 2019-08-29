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В Пензе спектакль «Шукшин» даст старт творческому проекту «Негромкие юбилеи»

08:28 | 29.08.2019 | Культура

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Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Новый творческий проект «Негромкие юбилеи», который предполагает показ серии литературно-музыкальных спектаклей, посвященных ярким личностям, чьи юбилеи отмечаются в 2019–2020 годах, стартует в Пензе в среду, 18 сентября.

В Пензе спектакль «Шукшин» даст старт творческому проекту «Негромкие юбилеи». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его участниками станут артисты пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского и театра юного зрителя.

Премьерной постановкой, которая будет показана на сцене киноконцертного зала «Октябрь», станет «Шукшин». Спектакль посвящен писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину.

В основу будет положено несколько его произведений.

Придать эмоциональности происходящему на сцене призвано музыкальное сопровождение в исполнении губернаторского ансамбля солистов «Старгород», сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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