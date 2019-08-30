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Ларисе Алексеевой вручены регалии почетного гражданина Пензы

11:29 | 30.08.2019 | Культура

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Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Регалии почетного гражданина города Пензы вручены художественному руководителю хореографического ансамбля «Вензеля» Ларисе Алексеевой в ходе 60-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 августа.

Ларисе Алексеевой вручены регалии почетного гражданина Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отметил глава города Николай Тактаров, Лариса Алексеева возглавляет ансамбль, удостоенный звания заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации, на протяжении более 35 лет.

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Он поздравил ее с заслуженной наградой и вручил удостоверение почетного гражданина, ленту и нагрудный знак.

«Желаю Вам и Вашему коллективу дальнейших творческих успехов, успешной концертной деятельности и выражаю уверенность в том, что благодаря Вашей активной жизненной позиции, полной самоотдаче, высокому профессионализму и работоспособности ансамбль «Вензеля» еще не раз прославит наш город и Сурский край своими новыми достижениями», — сказал Николай Тактаров.

Решение о присвоении Ларисе Алексеевой звания «Почетный гражданин города Пензы» было принято в ходе 57-й очередной сессии гордумы 24 мая 2019 года. Ранее с соответствующим ходатайством обратилось управление культуры Пензы.

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