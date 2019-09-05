Гостей купринского праздника в Наровчате познакомят с героями книг и бытом солдат Культура

Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Ежегодный XXXV литературный праздник состоится на малой родине писателя Александра Куприна в селе Наровчат Пензенской области в предстоящую субботу, 7 сентября.

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По традиции мероприятие начнется с открытия новой интерактивной выставки «Куприн и театр» в музее, который носит имя литератора. Затем состоится возложение цветов к бюсту писателя. Праздничную атмосферу поможет создать духовой оркестр города Заречного.

На интерактивной площадке «Читаем Куприна. Фан-чемодан» актер «Театра доктора Дапертутто» Дмитрий Аксенов в театрализованной форме представит детские рассказы литератора. Также гости мероприятия смогут встретиться с героями произведений Александра Куприна, в роли которых выступят участники пензенской студии историко-бытового танца «Комплимент», наровчатской театральной студии и сотрудники литературного музея.

Кроме того, во время праздника можно будет сварить и продегустировать любимое варенье матери писателя Любови Куприной, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению яблок из бисера, войлока и бумаги.

На территории парка будет организована библиотечная зона с арт-объектами и интерактивными играми по произведениям Александра Куприна. В импровизированном классе с партами и учителем любой человек сможет попробовать перьевой ручкой в прописях написать под диктовку отрывок из произведений писателя или его афоризмы.

Всем желающим будет предоставлен шанс сыграть в шахматы на большом поле, понаблюдать за выступлением артистов цирковой студии «Планета 13» или посетить бивак военно-исторического клуба «Аванпостъ».

На летней сцене в парке гостям праздника будет показан спектакль «Куст сирени», выступят театр песни «Россичи» и солисты губернаторской симфонической капеллы Гульсина Рафекова и Роман Николаев.

Также пройдут театрализованные экскурсии по экспозиции музея «В родной дом с Куприным».

Для посещения будет открыт Покровский собор, в котором крестили Александра Куприна.

Состоится награждение лауреатов премии «Гранатовый браслет».

От литературного музея Пензы на праздник в Наровчат и обратно можно будет доехать в автобусе, рассчитанном на 40 пассажиров. Билет будет стоить 400 рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.