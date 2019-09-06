Фестиваль «Театральные экзерсисы» в Пензе откроет шествие участников по улице Московской
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Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Международный фестиваль спектаклей на улице «Театральные экзерсисы», который пройдет в Пензе 14 сентября, начнется с шествия участников от торгового центра «Высшая лига» вниз по улице Московской. Об этом сообщается на сайте пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Ожидается, что мероприятие объединит творческие коллективы различного уровня и направлений — театрального, хореографического, музыкального, циркового и других — как профессиональные, так и любительские.
Участниками фестиваля станут представители Пензы, Заречного, Нижнего Ломова, Сердобска и Бессоновки.
В качестве специального гостя приглашена шоу-группа «Комиксы» из Самары.
Фестиваль спектаклей на улице охватит площадь имени В.И. Ленина, территорию перед драмтеатром, скверы имени В.Г. Белинского, Дениса Давывода, «Копилка пословиц» и другие площадки.
Программа, которая будет обнародована позднее, рассчитана на вторую половину дня.