В пензенском музее будет открыта выставка эмалевой мозаики Культура

Пенза, 7 сентября 2019. PenzaNews. Выставка эмалевой мозаики Андрея Манджоса будет открыта в музее имени И.Н. Ульянова во вторник, 10 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В число экспонатов вошло мозаичное пасхальное яйцо, фарфор, инкрустрированный мозаикой, картины, собранные из миниатюрных цветных пластинок, панно, портреты выдающихся личностей, в том числе Петра I, оклады икон и книг, образцы одежды и обуви, аксессуары и ювелирные украшения.

В ходе выставки состоится презентация образца монументальной настенной награды, а также демонстрация мозаичных медалей.

Ожидается, что на открытии будет присутствовать автор техники Андрей Манджос.

Выставка продолжит работу до 10 ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.