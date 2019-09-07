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В пензенском музее будет открыта выставка эмалевой мозаики

14:11 | 07.09.2019 | Культура

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Пенза, 7 сентября 2019. PenzaNews. Выставка эмалевой мозаики Андрея Манджоса будет открыта в музее имени И.Н. Ульянова во вторник, 10 сентября.

В пензенском музее будет открыта выставка эмалевой мозаики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В число экспонатов вошло мозаичное пасхальное яйцо, фарфор, инкрустрированный мозаикой, картины, собранные из миниатюрных цветных пластинок, панно, портреты выдающихся личностей, в том числе Петра I, оклады икон и книг, образцы одежды и обуви, аксессуары и ювелирные украшения.

В ходе выставки состоится презентация образца монументальной настенной награды, а также демонстрация мозаичных медалей.

Ожидается, что на открытии будет присутствовать автор техники Андрей Манджос.

Выставка продолжит работу до 10 ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

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