EN
19:08:39 Воскресенье, 8 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская симфоническая капелла откроет сезон в Международный день музыки

12:45 | 08.09.2019 | Культура

Печать

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Губернаторская симфоническая капелла откроет творческий сезон концертом в пензенской областной филармонии в Международный день музыки, который отмечается 1 октября.

Пензенская симфоническая капелла откроет сезон в Международный день музыки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Произведения Антонина Дворжака, Петра Чайковского, Эннио Морриконе, Артуро Маркеса прозвучат в исполнении оркестра под управлением заслуженного артиста Пензенской области Вячеслава Филиппенкова.

Заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский, главный дирижер коллектива будет руководить капеллой при исполнении композиций Джоаккино Россини, Иоганнеса Брамса, Дмитрия Шостаковича, Жоржа Бизе и Иоганна Штрауса.

Мероприятие пройдет в большом зале филармонии, сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».

Загрузка...
Читайте также
Явка на выборах в Пензенской области к вечеру составила около 39% В строительство дороги на улице Алой в Засечном вложат 70,5 млн. рублей
В Пензе планируется отремонтировать дорогу на улице Максима Горького В Пензе женщину обокрали в храме во время воскресной службы
Пензенская «Юность» вступит в борьбу за Кубок России по баскетболу 18 сентября В Пензенской области на выборах используется 107 комплексов обработки бюллетеней
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement