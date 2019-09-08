Пензенская симфоническая капелла откроет сезон в Международный день музыки Культура

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Губернаторская симфоническая капелла откроет творческий сезон концертом в пензенской областной филармонии в Международный день музыки, который отмечается 1 октября.

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Произведения Антонина Дворжака, Петра Чайковского, Эннио Морриконе, Артуро Маркеса прозвучат в исполнении оркестра под управлением заслуженного артиста Пензенской области Вячеслава Филиппенкова.

Заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский, главный дирижер коллектива будет руководить капеллой при исполнении композиций Джоаккино Россини, Иоганнеса Брамса, Дмитрия Шостаковича, Жоржа Бизе и Иоганна Штрауса.

Мероприятие пройдет в большом зале филармонии, сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».