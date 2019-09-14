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В Никольске открыты арт-объекты, созданные участниками международного симпозиума

09:00 | 14.09.2019 | Культура

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Никольск, 14 сентября 2019. PenzaNews. Два новых уличных арт-объекта — «Выдувальщики» и «Цветение» — торжественно открыты в Никольске Пензенской области в завершение IX международного симпозиума по стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России», проходившего с 6 по 13 сентября.

В Никольске открыты арт-объекты, созданные участниками международного симпозиума

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Впоследствии они будут служить элементами городской навигации и указывать гостям города путь к знаковым объектам, связанным со стеклоделием.

Обращаясь к собравшимся в ходе церемонии открытия, заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов отметил, что эти работы являются достойным пополнением парка скульптур под открытым небом.

В свою очередь глава администрации Никольского района Людмила Линина напомнила, что в 2019 году симпозиум приурочен к двум знаменательным датам — 255-летию стекольного производства в Никольске и 230-летию с начала формирования коллекции местного музея.

Она поздравила присутствующих с тем, что мероприятие состоялось и было наполнено атмосферой творчества.

По словам Таисии Фокиной, которая является автором скульптуры «Цветение», установленной вблизи здания никольского музея стекла и хрусталя, для нее большая честь иметь возможность создать арт-объект для родного города.

Она поблагодарила всех, кто был причастен к воплощению данной задумки в жизнь, в том числе студентов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также слово было предоставлено Фидаилю Ибрагимову — создателю скульптуры «Выдувальщики», размещенной на улице Центральной.

«В общем-то я доволен работой», — сказал он, выразив признательность идейному вдохновителю симпозиума Александру Фокину.

После окончания официальной части на улице гости прошли в здание дома культуры, где была представлена выставка работ участников мероприятия.

В ходе церемонии закрытия симпозиума заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов кратко напомнил его историю.

«Если не ошибаюсь, он зародился в 2006 году, и с 2006-го по 2011-й проводился раз в два года. Был период, когда мы могли потерять этот симпозиум из-за отсутствия финансирования, но, слава богу, эти смутные времена прошли», — сказал он.

Олег Ягов отметил вклад в подготовку данного мероприятия всех организаторов, в числе которых — правительство Пензенской области, Минкультуры России и региона, администрация Никольского района, картинная галерея имени К.А. Савицкого, ООО «Центр кластерного развития», АНО «Центр «Инициатива» и центр народно-художественных промыслов и ремесел.

Говоря о дальнейшем развитии проекта «Хрустальное сердце России», он предложил открыть следующий — юбилейный — симпозиум не в Никольске, а в Пензе.

«Я уже нашел место, где мы можем установить перед десятым симпозиумом стеклянную скульптуру, которая будет посвящена этой юбилейной дате», — сказал Олег Ягов.

По мнению министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой, данное мероприятие занимает важное место в культурной жизни региона и страны в целом, поскольку содействует продвижению стекольного дела как ремесла и вида искусства.

«Сам Никольск вместе с симпозиумом приобретает другое лицо», — подчеркнула она.

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