EN
13:30:00 Понедельник, 16 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская библиотека запустила межрегиональную акцию, посвященную Лермонтову

10:20 | 16.09.2019 | Культура

Печать

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Пензенская областная библиотека для детей и юношества организовала VII межрегиональную акцию, предполагающую проведение мероприятий, посвященных поэту и писателю Михаилу Лермонтову.

Пензенская библиотека запустила межрегиональную акцию, посвященную Лермонтову. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она получила название «День лермонтовской поэзии в библиотеке».

К участию в ней приглашены учреждения культуры, ориентированные на детей и молодежь, а также все заинтересованные организации.

Согласно положению, акция проводится в три этапа.

На первом — с 15 сентября по 14 октября — учреждение должно проинформировать оргкомитет о своем участии, определить форму и выбрать произведение. В частности, библиотекарям предложено провести художественные выставки или организовать показы театральных постановок.

Затем требуется провести сами мероприятия, подготовленные в рамках акции.

С 16 по 18 октября необходимо предоставить отчет о них для получения диплома участника.

Загрузка...
Читайте также
Утверждена программа празднования Дня города в Кузнецке Жители Пензы смогут почувствовать себя инкассаторами
В пензенских магазинах выявлены нарушения требований к размещению молочной продукции Областной слет студотрядов пройдет в пензенском лагере «Звездочка» с 20 по 22 сентября
Житель Пензы лишился 25 тыс. рублей, поверив «сотруднику банка» За победу в игре «Сурский рубеж» поборются 33 команды пензенских школьников
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement