Пензенская библиотека запустила межрегиональную акцию, посвященную Лермонтову Культура

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Пензенская областная библиотека для детей и юношества организовала VII межрегиональную акцию, предполагающую проведение мероприятий, посвященных поэту и писателю Михаилу Лермонтову.

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Она получила название «День лермонтовской поэзии в библиотеке».

К участию в ней приглашены учреждения культуры, ориентированные на детей и молодежь, а также все заинтересованные организации.

Согласно положению, акция проводится в три этапа.

На первом — с 15 сентября по 14 октября — учреждение должно проинформировать оргкомитет о своем участии, определить форму и выбрать произведение. В частности, библиотекарям предложено провести художественные выставки или организовать показы театральных постановок.

Затем требуется провести сами мероприятия, подготовленные в рамках акции.

С 16 по 18 октября необходимо предоставить отчет о них для получения диплома участника.