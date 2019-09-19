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В Кузнецке открыта первая персональная выставка картин Андрея Вахрамеева

09:36 | 24.09.2019 | Культура

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Кузнецк, 24 сентября 2019. PenzaNews. Первая персональная выставка картин художника Андрея Вахрамеева открыта в юношеской библиотеке Кузнецка Пензенской области.

В Кузнецке открыта первая персональная выставка картин Андрея Вахрамеева

Фото: Gorodkuzneck.ru

Она получила название «Образ реальности». В экспозицию вошло 30 работ, созданных с 1994 года. Они выполнены в разной технике и жанрах, в масле и в графике.

На полотнах можно увидеть городские пейзажи и объекты, расположенные неподалеку от Кузнецка — Белое озеро, пруд Долгушино, родник Легкий, микрорайон Карпаты. В выставку включены также шесть портретов молодых современниц.

Увидеть картины художника в библиотеке можно до конца октября, сообщает пресс-служба мэрии.

Вахрамеев Андрей Владимирович родился в 1971 году в Кузнецке.

Окончил среднюю школу №14 и детскую художественную школу.

С 1989 по 1991 годы проходил службу на Южном Урале.

В 1993 — 1998 годах обучался на живописном отделении пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого.

Несколько лет отдал преподавательской работе в детской художественной школе Кузнецка и школе искусств Кузнецкого района.

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