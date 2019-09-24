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Дом народного творчества на Шуисте ждет ремонт

16:58 | 24.09.2019 | Культура

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Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил разработать проектно-сметную документацию на ремонт здания областного дома народного творчества в микрорайоне Шуист города Пензы.

Дом народного творчества на Шуисте ждет ремонт

Фото: Pnzreg.ru

«Изыскивайте средства на разработку новой ПСД. При наличии проекта будет понятно, какой объем финансирования необходим», — сказал глава региона в ходе выездного совещания, состоявшегося во вторник, 24 сентября.

Он обратил особое внимание на то, важно отремонтировать зрительный зал, который закрыт в течение длительного времени.

«Зал большой, с хорошей акустикой, его можно использовать и для проведения концертов, и для занятий детей. [...] Надо продумать концепцию, обозначить, где и какой кружок будет располагаться. Зал нужно приводить в порядок, сцена должна работать, дети должны иметь возможность заниматься на большой сцене, а не в тесном помещении. Это касается и спортзала», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

По данным, размещенным на сайте учреждения культуры, ГУК «Дворец культуры и искусств «Дружба» было создано в январе 2003 года. В январе 2007 года путем слияния с пензенским музеем народного творчества оно реорганизовано в государственное бюджетное учреждение культуры «Пензенский областной дом народного творчества».

По информации директора учреждения Наиля Юсупова, на базе дома творчества занимается более 500 детей — воспитанники музыкальной школы №12, кружков художественной самодеятельности и спортивных секций.

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