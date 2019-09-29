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В Пензенской области 16 учреждений допобразования получили новые пианино

10:10 | 29.09.2019 | Культура

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Пенза, 29 сентября 2019. PenzaNews. 16 детских музыкальных школ и школ искусств Пензенской области, реализующих с 2017 года предпрофессиональные образовательные программы в сфере искусств, получили новые пианино в рамках национального проекта «Культура».

В Пензенской области 16 учреждений допобразования получили новые пианино

Фото: Minkult.pnzreg.ru

27 сентября музыкальные инструменты поступили в учреждения Каменского, Белинского, Сердобского и Пензенского районов, 28-го числа — Пензы, Заречного, Бессоновского и Никольского районов.

За оснащение образовательных учреждений в сфере культуры отечественными пианино отвечают два федеральных ведомства — Минпромторг России и Минкультуры РФ. Наряду с решением основной задачи по обеспечению ДМШ и ДШИ современными музыкальными инструментами они планируют добиться локализации производства пианино на территории страны.

Поступившие в Пензенскую область пианино выпущены ООО «Фабрика роялей и пианино «Аккорд» в Санкт-Петербурге.

В дальнейшем в рамках федеральных программ намечено расширить перечень поставляемых в ДШИ музыкальных инструментов за счет струнных и духовых, а также баяна и аккордеона.

Кроме того, детские школы будут оснащаться учебно-методическими материалами по направлению «Народные художественные промыслы», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

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