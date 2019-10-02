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Заречный примет участие в проекте «Театр наций – театрам атомных городов»

15:29 | 02.10.2019 | Культура

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Заречный, 2 октября 2019. PenzaNews. Выездная творческая лаборатория, организованная в рамках проекта «Театр наций – театрам атомных городов», будет действовать в Заречном Пензенской области с 11 по 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Заречный примет участие в проекте «Театр наций – театрам атомных городов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, ранее к проекту присоединились Озерск и Новоуральск.

Программа включает в себя мастер-классы, работу над созданием пьесы, подготовку эскизов двух спектаклей современных драматургов и зрительское обсуждение. Основная цель — познакомить представителей театров малых городов с современной драматургией и предоставить возможность общения с молодыми, но известными творческими людьми.

Ожидается, что в Заречный приедет драматург, сценарист Вячеслав Дурненков, который будет заниматься с воспитанниками театральной студии «Арлекин». Итогом станет читка пьесы, написанная участниками мастер-класса.

Мастер-класс по речи проведет актер «Гоголь-центра» и «Сатирикона» Игорь Бычков.

Режиссер, актер и сооснователь санкт-петербургского альтернативного театра социальной адаптации «Организмы» Алексей Забегин будет работать в ТЮЗе над эскизом спектакля «Четырнадцать плюс», а режиссер Алексей Кузмин-Тарасов — над эскизом спектакля «Собаки-якудза».

Театральный критик и театровед Анастасия Паукер выступит модератором обсуждения эскизов спектаклей.

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