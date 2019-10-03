EN
21:05:57 Четверг, 3 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В финал регионального конкурса Russian Event Awards прошло три пензенских проекта

17:55 | 03.10.2019 | Культура

Печать

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Три проекта от Пензенской области прошло в финал регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

В финал регионального конкурса Russian Event Awards прошло три пензенских проекта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest», проводимый в селе Даньшино, заявлен в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением до 100 тыс. человек».

Фестиваль народного творчества «О чем поет гончарный круг», организуемый в Спасске, участвует в категории «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».

Скульптурный парк «Легенда» в Мокшанском районе претендует на звание лучшего музейно-выставочного комплекса для проведения турсобытия.

Финал регионального конкурса, который объединит представителей двух федеральных округов — Приволжского и Уральского, состоится в Балаково 4–6 октября. Всего в нем примут участие 186 проектов из 19 субъектов РФ.

От ПФО в этот этап пробился 141 проект. Татарстан будут представлять 24 проекта, Самарскую область — 22, Саратовскую — 20, Нижегородскую — 18, Удмуртию — 16, Кировскую область — 12, Оренбургскую и Ульяновскую — 6, Марий Эл и Пермский край — 4, Башкирию, Мордовию и Пензенскую область — 3.

По результатам регионального конкурса лучшие получат право на участие в общенациональном финале, который пройдет в Самаре 15–17 ноября.

Загрузка...
Читайте также
Пензенская область присоединится к Всероссийскому дню ходьбы В Пензенской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ
Уклонявшийся от уплаты налогов пензенский бизнесмен избежал уголовной ответственности В Пензе женщина перевела мошеннику 50 тыс. рублей в надежде получить кредит
Губернатора Ивана Белозерцева не будет в Пензе три дня Бюджет Пензы получит 500 тыс. рублей от размещения пяти торговых павильонов
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement