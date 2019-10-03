В финал регионального конкурса Russian Event Awards прошло три пензенских проекта Культура

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Три проекта от Пензенской области прошло в финал регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

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Межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest», проводимый в селе Даньшино, заявлен в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением до 100 тыс. человек».

Фестиваль народного творчества «О чем поет гончарный круг», организуемый в Спасске, участвует в категории «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».

Скульптурный парк «Легенда» в Мокшанском районе претендует на звание лучшего музейно-выставочного комплекса для проведения турсобытия.

Финал регионального конкурса, который объединит представителей двух федеральных округов — Приволжского и Уральского, состоится в Балаково 4–6 октября. Всего в нем примут участие 186 проектов из 19 субъектов РФ.

От ПФО в этот этап пробился 141 проект. Татарстан будут представлять 24 проекта, Самарскую область — 22, Саратовскую — 20, Нижегородскую — 18, Удмуртию — 16, Кировскую область — 12, Оренбургскую и Ульяновскую — 6, Марий Эл и Пермский край — 4, Башкирию, Мордовию и Пензенскую область — 3.

По результатам регионального конкурса лучшие получат право на участие в общенациональном финале, который пройдет в Самаре 15–17 ноября.