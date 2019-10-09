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В Пензе увидят прямую трансляцию выступления оркестра в зале имени Чайковского

14:47 | 09.10.2019 | Культура

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Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. Прямая трансляция выступления российского национального молодежного симфонического оркестра, которое состоится в концертном зале имени П.И. Чайковского московской государственной филармонии 12 октября, будет организована в новом корпусе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

В Пензе увидят прямую трансляцию выступления оркестра в зале имени Чайковского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в анонсе мероприятия, размещенном на сайте учреждения культуры, трансляция состоится в рамках проектов «Виртуальный концертный зал в библиотеке» и «Культурный норматив школьника».

В программу включены увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», вариации на тему рококо для виолончели с оркестром и концерт №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Дирижировать оркестром будет Томас Зандерлинг.

В качестве солистов заявлены пианист Алексей Мельников и виолончелистка Анастасия Кобекина.

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