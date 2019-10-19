В Пензе отметили 205-ю годовщину со дня рождения Лермонтова и 80-летие «Тархан» Культура

Пенза, 19 октября 2019. PenzaNews. Музыкально-поэтическое мероприятие, посвященное 205-й годовщине со дня рождения поэта, прозаика и драматурга Михаила Лермонтова и 80-летию государственного музея-заповедника «Тарханы», состоялось в большом зале пензенской областной филармонии вечером в минувшую пятницу, 18 октября.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В этот вечер на сцене выступили профессиональные артисты учреждения культуры «Пензаконцерт», актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского, учащиеся детской музыкальной школы №4 города Пензы и сотрудники «Тархан».

В исполнении артистов прозвучали стихи Михаила Лермонтова, песни на них, а также музыка, на написание которой композиторов вдохновило творчество поэта.

Сюрпризом для зрителей стали танцевальные номера в исполнении представителей музея-заповедника «Тарханы», поставленные пензенским хореографом Натальей Кинге.

Специальным гостем торжественного вечера стал певец и композитор Марк Тишман.