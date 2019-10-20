Никита Михалков представил в Пензе спектакль «Метаморфозы-5: ведьма» Культура

Пенза, 20 октября 2019. PenzaNews. Спектакль «Метаморфозы-5: ведьма», главным режиссером которого является председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, показан на сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

Фото: Pnzreg.ru

По замыслу создателей, постановка представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений Антона Чехова и Ивана Бунина — «Супруга», «Канитель», «Три рубля», «Дачники», «Чистый понедельник», «Нервы», «Ушла», «Ведьма», демонстрируемый зрителю в необычном формате открытой репетиции.

Главной особенностью спектакля стала форма воспроизведения, сочетающая в себе 3D-декорации и видеозарисовки, а также рождающая атмосферу живого кино.

Роли исполнили слушатели Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова и представители гостеатра киноактера.