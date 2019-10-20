В пензенском ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Маленькие трагедии» Культура

Пенза, 20 октября 2019. PenzaNews. Премьера спектакля «Маленькие трагедии» по произведению Александра Пушкина состоялась в пензенском театре юного зрителя.

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Режиссером постановки выступил выпускник нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева, актер московского театра на Юго-Западе Максим Лакомкин.

Музыкальный руководитель спектакля — преподаватель школы-студии МХАТ и Высшей театральной школы города Лиможа Татьяна Бурель, хореограф — педагог театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой и студии «Сцена на Юровской» Марина Суконцева.

В качестве художника-постановщика над спектаклем трудился участник фехтовального дуэта «Бретер» Олег Мазуренко, а сценические бои поставил его брат и напарник Виктор Мазуренко.

В спектакле заняты Егор Васильев, Екатерина Гузеева, Дарья Куклева, Мария Путютина, Денис Рогожников, Ирина Солошенкова, Вячеслав Копенкин, Юлия Карпова, Никита Хайкин и Дмитрий Ширин.

Художественный руководитель ТЮЗа Владимир Карпов, поздравляя коллектив с премьерой, отметил, что над новым спектаклем трудилась «суперкоманда».

«Премьера! Поздравляю свою дорогую труппу! Это огромная классная работа! Растите, живите, кайфуйте! Спасибо! Браво! Спасибо режиссеру Максу Лакомкину, хореографу Марине Суконцевой, музыкальному руководителю Татьяне Пыхониной, братьям Мазуренко — фехтование и костюмы! Браво вам, вы суперкоманда! Спасибо директору театра и всем службам — звук, свет, Вера Астахова, Лена Чудова, Лена Юсупова, Андрей Шепталин и все, все, все!» — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».