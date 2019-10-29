Иван Белозерцев ознакомился с работой культурно-досугового центра в Махалино Культура

Кузнецк, 29 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Кузнецкий район посетил расположенный в селе Махалино культурно-досуговый центр.

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Как сообщила директор учреждения Надежда Сидоренко, в 2018 году в рамках реализации программы «Развитие культуры и туризма в Пензенской области» в здании был проведен капитальный ремонт — обновлены системы отопления и водоснабжения, деревянные конструкции окон заменены на пластиковые, осуществлен текущий ремонт кабинетов и коридора, установлены двери и пожарная сигнализация.

«В этом году нам выделяют средства на приобретение звукового и светового оборудования, так как второй год у нас работает вокально-инструментальный ансамбль», — пояснила руководитель МБУК «Махалинский КДЦ», уточнив, что по итогам дополнительного конкурсного отбора учреждение включено в программу «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек».

По словам Надежды Сидоренко, в культурно-досуговом центре действует 19 клубных формирований, в которых занимаются 315 человек, в том числе около 200 детей и пенсионеры — участники секции скандинавской ходьбы.

Пообщавшись с пожилыми людьми, Иван Белозерцев отметил, что из областного бюджета выделены денежные средства для приобретения необходимого спортинвентаря для занятий, а в следующем году планируется закупить спортивную форму.

«Мы видим, что пропаганда здорового образа жизни дает результат, поэтому будем вас поддерживать. Когда люди больше двигаются, они меньше болеют и дольше живут», — сказал глава региона.

После этого он посетил музей культурно-досугового центра, где встретился с потомком Героя Советского Союза Алексея Махалина шестиклассником Романом, а также ознакомился с экспозицией местной библиотеки. По итогам ее осмотра губернатор поручил заместителю министра культуры Пензенской области Владимиру Карпову проработать вопрос о ежегодном обновлении книжного фонда сельских библиотек.

Кроме того, Иван Белозерцев принял участие в награждении махалинских спортсменов знаками отличия ГТО и побывал на занятиях в музыкальной школе при культурно-досуговом центре.

«Молодцы, видно, что работу большую проводите. [...] Дом культуры в хорошем состоянии, отремонтирован, наполнен содержательной работой», — дал оценку руководитель субъекта федерации.