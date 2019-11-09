В селе Тимирязево открыт ДК, в здании которого впервые с 1936 года провели капремонт Культура

Пенза, 9 ноября 2019. PenzaNews. Официальное открытие дома культуры после капитального ремонта, который был впервые проведен с момента постройки здания в 1936 году, состоялось в селе Тимирязево Башмаковского района Пензенской области в минувшую пятницу, 8 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

Участие в торжественном мероприятии приняли депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Иван Фирюлин, министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова, глава администрации Башмаковского района Тамара Павлуткина, а также жители села, творческие коллективы и представители общественных организаций.

По сообщению пресс-службы правительства Пензенской области, учреждение отремонтировано в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма».

Цена контракта составила 5,7 млн. рублей, из них 5,2 млн. рублей — средства федерального бюджета.

На эти деньги, в частности, был проведен ремонт кровли, фундамента, полов и системы отопления, заменена электропроводка и пожарная сигнализация, установлены новые оконные проемы и дверные коробки, облицованы стены и смонтированы подвесные потолки.

В настоящее время в ДК села Тимирязево действуют 12 творческих объединений и работает библиотека, фонд которой насчитывает около 10 тыс. экземпляров.