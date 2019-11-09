EN
11:06:34 Суббота, 9 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В селе Тимирязево открыт ДК, в здании которого впервые с 1936 года провели капремонт

10:33 | 09.11.2019 | Культура

Печать

Пенза, 9 ноября 2019. PenzaNews. Официальное открытие дома культуры после капитального ремонта, который был впервые проведен с момента постройки здания в 1936 году, состоялось в селе Тимирязево Башмаковского района Пензенской области в минувшую пятницу, 8 ноября.

В селе Тимирязево открыт ДК, в здании которого впервые с 1936 года провели капремонт

Фото: Pnzreg.ru

Участие в торжественном мероприятии приняли депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Иван Фирюлин, министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова, глава администрации Башмаковского района Тамара Павлуткина, а также жители села, творческие коллективы и представители общественных организаций.

По сообщению пресс-службы правительства Пензенской области, учреждение отремонтировано в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма».

Цена контракта составила 5,7 млн. рублей, из них 5,2 млн. рублей — средства федерального бюджета.

На эти деньги, в частности, был проведен ремонт кровли, фундамента, полов и системы отопления, заменена электропроводка и пожарная сигнализация, установлены новые оконные проемы и дверные коробки, облицованы стены и смонтированы подвесные потолки.

В настоящее время в ДК села Тимирязево действуют 12 творческих объединений и работает библиотека, фонд которой насчитывает около 10 тыс. экземпляров.

Загрузка...
Читайте также
Депутаты Заксобрания приступят к обсуждению проекта повестки сессии 14 ноября В Заречном подростка будут судить за хранение и сбыт наркотиков в значительном размере
Анастасия Баязитова стала председателем совета женщин при главе Пензы Под Пензой мужчина предстанет перед судом по обвинению в истязании матери
UFC ТВ в прямом эфире покажет бой Магомедшарипова и Кэттера В Башмаково после капремонта открыт детсад «Солнышко»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама