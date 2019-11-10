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В Пензе пройдут бесплатные кинопоказы в рамках студенческого фестиваля ВГИК

09:25 | 10.11.2019 | Культура

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Пенза, 10 ноября 2019. PenzaNews. Бесплатные кинопоказы в рамках международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) будут организованы в Пензе на базе областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова с 11 по 14 ноября.

В Пензе пройдут бесплатные кинопоказы в рамках студенческого фестиваля ВГИК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Посетители смогут не только увидеть работы студентов института кинематографии, но и выбрать всероссийского победителя в номинации «Приз зрительских симпатий», — сообщили ИА «PenzaNews» в администрации библиотеки.

Согласно анонсу, в первый день, 11 ноября, будет показано игровое и анимационное кино. Вниманию зрителей будут предложены такие работы, как «Загадочная история», «Красношейка», «Паутинка», «Место козы во вселенной» и другие.

Полная афиша размещена на сайте учреждения культуры.

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