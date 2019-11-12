В пензенском драмтеатре открыта продажа билетов на спектакль «Дон Хиль. Версия» Культура

Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Продажа билетов на вторую премьеру 227-го сезона — комедию «Дон Хиль. Версия» по пьесе испанского драматурга XVII века Тирсо де Молины — открыта в кассах пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского и через интернет во вторник, 12 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, их цена варьируется от 300 до 700 рублей.

Работу над спектаклем ведет постановочная группа из Санкт-Петербурга — режиссер Борис Гуревич, художник Мария Брянцева, художник по свету Анатолий Ляпин и автор музыкального оформления Владимир Бычковский. Танцы ставит пензенский хореограф Глеб Шустов.

В ролях будут заняты Анна Арзямова, Юрий Землянский, Артем Давыдов, Анна Демчук, Яна Дубровина, Павел Тачков, Сергей Пахомов, Владислав Матюкин, Николай Потапов, Марина Матвевнина, Алексей Болдырев, Илья Кочетков, Максим Полянский и Артем Тихомиров.

Спектакль посвящен памяти народной артистки России Людмилы Лозицкой, которая в 1959 году — за 60 лет до нынешней премьеры — сыграла в постановке по этой пьесе главную роль — донью Хуану де Солис, вынужденную выдавать себя за несуществующего дона Хиля.