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В Пензе награждены лауреаты конкурса «Моя малая родина в истории страны»

18:42 | 14.11.2019 | Культура

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Пенза, 14 ноября 2019. PenzaNews. Авторы 24 работ, поступивших на региональный конкурс «Моя малая родина в истории страны», награждены в качестве лауреатов в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в актовом зале пензенского художественного училища в четверг, 14 ноября.

В Пензе награждены лауреаты конкурса «Моя малая родина в истории страны»

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как сообщается на сайте образовательного учреждения, всего в творческом состязании приняли участие 128 учащихся в возрасте от 10 до 15 лет из Пензы, Заречного, Сердобска, Кузнецка-12, Белинского, Колышлейского и Пензенского районов.

Дети продемонстрировали стремление понять мир и переосмыслить действительность через художественные образы, а также свое неравнодушное отношение к изобразительному искусству.

Конкурс проводился по станковой композиции в номинациях «Живопись» и «Графика» в двух возрастных группах — среди участников 10–12 и 13–15 лет.

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