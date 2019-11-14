Проект «Вечерний музей» позволит пензенцам посетить картинную галерею после работы Культура

Пенза, 14 ноября 2019. PenzaNews. Пензенская картинная галерея имени К.А. Савицкого будет работать с 11.00 до 20.00 в предстоящую пятницу, 15 ноября, в рамках проекта «Вечерний музей».

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В эти же часы свои двери для посетителей распахнет филиал галереи — губернаторский дом.

Такой график позволит жителям побывать в выставочных залах в вечернее время — в часы, когда учреждения культуры обычно уже закрыты.

Для участников проекта подготовлена специальная программа.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, в главном корпусе состоится мастер-класс «Удивительная акварель», а также будет организована тематическая экскурсия по залам западноевропейского искусства.

В губернаторском доме пройдет вечер, посвященный памяти великой княгини Елизаветы Федоровны и царской семьи. На это мероприятие вход будет бесплатным.