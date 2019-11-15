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В Пензе стартовал межрегиональный конкурс «Дыхание строк»

17:08 | 15.11.2019 | Культура

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Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. Двухдневный межрегиональный конкурс художественного чтения «Дыхание строк» стартовал в малом зале пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в пятницу, 15 ноября.

В Пензе стартовал межрегиональный конкурс «Дыхание строк». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, творческое состязание объединило более 80 студентов колледжей из разных городов России, в том числе Ульяновска, Астрахани, Твери, Владимира, Самары, Саранска, Ярославля, Иваново и Тулы.

Помимо выступлений, участников ждут мастер-классы и круглые столы.

Кроме того, подготовлена культурная программа: экскурсии в учреждения культуры и искусства Пензы и области, а также просмотры спектаклей «Нахлебник», «Бесприданница» и «Соло для струны без оркестра. Исповедь актрисы».

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