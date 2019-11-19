Альберт Лиханов станет почетным гостем пензенской книжной выставки-ярмарки Культура

Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Писатель, общественный деятель Альберт Лиханов станет почетным гостем XI межрегиональной выставки-ярмарки «Мир книг на пензенской земле».

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Как сообщается в анонсе мероприятия на сайте пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, он проведет встречу с читателями в новом корпусе учреждения в среду, 20 ноября.

Ожидается, что Альберт Лиханов представит жителям и гостям Пензы свою книгу «Мой Гранин: Встречи. Дневники. Разговоры».

Альберт Лиханов — председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов, директор некоммерческого научно-исследовательского учреждения «Институт детства РДФ». Академик Российской академии образования. Обладатель многих отечественных и литературных наград.