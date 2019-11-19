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Гостей выставки «Мир книг на пензенской земле» ждет несколько презентаций

18:46 | 19.11.2019 | Культура

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Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Несколько презентаций включено в программу XI межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Мир книг на пензенской земле», которая пройдет в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Гостей выставки «Мир книг на пензенской земле» ждет несколько презентаций. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» ученый секретарь учреждения культуры Дмитрий Мурашов, в предстоящий четверг, 20 ноября, автор из Москвы Наталья Архангельская представит книгу «Последние владельцы лермонтовских Тархан».

«Речь пойдет о семье Катковых», — пояснил собеседник агентства, отметив, что в издание включено большое количество документов и фотографий, которые ранее не публиковались.

Дмитрий Мурашов добавил, что 21 ноября одним из ключевых событий станет выставка «Возвращение домой: художник-комиксист Иван Шеншин», подготовленная при содействии Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

«В частности, к нам приезжает профессор Белградского университета, доктор филологических наук Ирина Антанасиевич», — сказал ученый секретарь библиотеки.

По его словам, на мероприятии жители региона узнают от нее об основоположнике югославского комикса, который после революции эмигрировал за рубеж и жил в Белграде.

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Среди других событий выставки-ярмарки Дмитрий Мурашов выделил встречу под названием «Николай Васильевич Калачов: саратовский дворянин, сердобский помещик», организованную к 200-летию со дня рождения архивиста, историка и юриста.

«К нам приезжает сотрудник государственного архива Саратовской области Маргарита Николаевна Шашкина, которая прочитает лекцию о Николае Васильевиче Калачове», — уточнил он.

Кроме того, собеседник агентства обратил внимание на презентацию своей книги «Михаил Загоскин: знакомый незнакомец», а также издания о советском и российском лингвисте, профессоре Пензенского государственного университета Василии Бондалетове, которое было подготовлено его племянницей Еленой Шустиковой — они будут представлены вниманию читателей 22 ноября.

Полная программа выставки-ярмарки «Мир книг на пензенской земле» размещена на сайте областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

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