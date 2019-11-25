EN
18:31:07 Понедельник, 25 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Кинофестиваль «Мужская роль» пройдет в Пензе с 29 ноября по 1 декабря

09:27 | 25.11.2019 | Культура

Печать

Пенза, 25 ноября 2019. PenzaNews. XII кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина пройдет в Пензе с 29 ноября по 1 декабря. Об этом сообщила президент кинофестиваля, руководитель благотворительного некоммерческого фонда развития культуры имени Ивана Мозжухина Светлана Старостина.

Кинофестиваль «Мужская роль» пройдет в Пензе с 29 ноября по 1 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она отметила, что в 2019 году мероприятие посвящено 130-летию со дня рождения актера.

Светлана Старостина пояснила, что накануне старта фестиваля будет организована встреча в пензенском художественном училище, в ходе которой будет показан фильм о русской киностудии в Париже «Альбатрос» и представлена программа.

«Надеюсь, что все картины будут своевременно получены кинозалами; кинематографисты, приглашенные на фестиваль, будут здоровы; иностранные гости получат визу. Программа будет объявлена в ближайшее время. До встречи!» — написала президент фестиваля «Мужская роль» на странице мероприятия в социальной сети Facebook.

Загрузка...
Читайте также
«Ростелеком» завершил очередной этап создания телеком-инфраструктуры в «Новых берегах» Задержан молодой житель Пензы, подозреваемый в хищении товаров из магазинов
Названа предварительная причина пожара в Сердобском районе В Пензе из коллектора теплотрассы извлекли тело мужчины
В Пензе обнародован протокол с итогами голосования за общественные территории Под Пензой грузовик насмерть сбил самку лося
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама