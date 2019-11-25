Кинофестиваль «Мужская роль» пройдет в Пензе с 29 ноября по 1 декабря Культура

Пенза, 25 ноября 2019. PenzaNews. XII кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина пройдет в Пензе с 29 ноября по 1 декабря. Об этом сообщила президент кинофестиваля, руководитель благотворительного некоммерческого фонда развития культуры имени Ивана Мозжухина Светлана Старостина.

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Она отметила, что в 2019 году мероприятие посвящено 130-летию со дня рождения актера.

Светлана Старостина пояснила, что накануне старта фестиваля будет организована встреча в пензенском художественном училище, в ходе которой будет показан фильм о русской киностудии в Париже «Альбатрос» и представлена программа.

«Надеюсь, что все картины будут своевременно получены кинозалами; кинематографисты, приглашенные на фестиваль, будут здоровы; иностранные гости получат визу. Программа будет объявлена в ближайшее время. До встречи!» — написала президент фестиваля «Мужская роль» на странице мероприятия в социальной сети Facebook.