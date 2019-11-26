В Пензе на кинофестивале покажут фильм 1924 года с участием Ивана Мозжухина Культура

Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Показ снятого в 1924 году фильма «Лев Моголов» с участием Ивана Мозжухина станет одним из ключевых событий XII открытого российского кинофестиваля «Мужская роль», носящего имя актера эпохи немого кино, который пройдет в Пензе с 29 ноября по 1 декабря. Об этом сообщила президент кинофестиваля, руководитель благотворительного некоммерческого фонда развития культуры имени Ивана Мозжухина Светлана Старостина.

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«Эту картину нам предоставляет Французская синематека», — пояснила она в ходе брифинга, состоявшегося в киноконцертном зале «Пенза» во вторник, 26 ноября.

Светлана Старостина отметила, что обычно за показ таких фильмов просят большие деньги, но организаторы пензенского кинофестиваля получат его бесплатно.

По ее словам, зрители увидят еще две французские работы — «Альбатрос, белые русские в Париже» и «Альбатрос. Выстоять в бурю», причем последнюю представят автор, режиссер и продюсер Жером Диаман-Берже и журналист Патрик Каменка.

«Я думаю, что для нашего фестиваля это событие просто уникальное, я бы сказала, судьбоносное», — подчеркнула Светлана Старостина.

Она выразила мнение, что если в перспективе удастся удержать взятую планку, то «это будет уже фестиваль другого уровня».

Организатор мероприятия уточнила, что всего вниманию зрителей будет представлено более 20 фильмов, в том числе восемь — в рамках конкурсной программы игрового кино и семь документальных.

Светлана Старостина обратила внимание на то, что это «пиковая по части качества программа» за все годы существования фестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина.