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«Старгород» отметил 20-летие большим концертом в Пензе

12:35 | 28.11.2019 | Культура

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Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Губернаторский ансамбль солистов «Старгород» отметил 20-летие коллектива большим концертом в пензенской областной филармонии.

«Старгород» отметил 20-летие большим концертом в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Старгород» — это не просто музыканты. Это музыканты от Бога. Пензенская область гордится, что у нас есть такие звезды», — отметила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова, поздравляя коллектив с круглой датой.

Она добавила, что ансамбль достойно представляет субъект федерации на мероприятиях различного уровня.

В продолжение официальной части Татьяна Курдова поздравила с присвоением почетного звания «Заслуженный артист Пензенской области» Татьяну Кокорину, Михаила Чепышева и Александра Ивлиева.

В ходе концерта зрители услышали как уже полюбившиеся композиции, так и мелодии, прозвучавшие в новой аранжировке и переложении ансамбля.

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