Стартовало финальное голосование в рамках фестиваля «Театральное Приволжье» Культура

Пенза, 29 ноября 2019. PenzaNews. Финальное голосование в рамках фестиваля «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, стартовало в регионах ПФО, в том числе в Пензенской области, в 13.00 пятницы, 29 ноября.

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Пензенскую область в решающем этапе представляют два коллектива: студенческий — театр «Кириллица» со спектаклем «Записки юного врача», который участвует под №11, а также школьный — студия «Арлекин» с постановкой «Проданный смех» (№25).

По условиям фестиваля, проголосовать за спектакли можно по бесплатному номеру: 8-800-350-35-43 только один раз, при этом поддержать коллективы своего региона нельзя. Прием звонков осуществляется до 13.00 субботы, 30 ноября.

При формировании итоговых рейтингов в каждом субъекте ПФО учтут мнение экспертного жюри — оценки профессионалов будут суммированы с итогами народного голосования в соотношении 50/50.

На сайте проекта планируется организовать прямую трансляцию церемонии оглашения результатов.

Министерство культуры и туризма Пензенской области, представители которого занимались организацией регионального этапа масштабного окружного мероприятия, провели с момента его старта в марте 2019 года большую работу, начиная с отбора заявок и смотра постановок до создания условий для того, чтобы максимальное число зрителей смогли увидеть спектакли.

29 ноября в поддержку старта финального голосования ведомство провело квест «Театральные экзерсисы» в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

Фестиваль «Театральное Приволжье» — новый общественный проект Приволжского федерального округа, направленный на вовлечение молодежи в творчество и создание стимулов для развития театрального искусства.

Он впервые проводится в Год театра в России, который объявлен в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Организатором проекта является аппарат полпреда главы государства в ПФО. Содействие оказывают исполнительные органы госвласти субъектов округа, в Пензенской области — региональное правительство, а также министерство культуры и туризма.

Начинающих актеров поддержал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. 20 октября он посетил спектакль «Записки юного врача» театра «Кириллица» и лично поздравил задействованных в постановке молодых людей с участием в фестивале.